Združenja žrtev vojne v BiH pozdravila sodbo Karadžiću

Zagreb/Haag/Srebrenica, 20. marca - Predstavniki združenj žrtev vojne iz Bosne in Hercegovine so danes v Haagu spremljali izrek pravnomočne sodbe bivšemu predsedniku Republike srbske Radovanu Karadžiću. Pozdravili so odločitev prizivnega senata Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT), ki je Karadžiću prisodil dosmrtni zapor zaradi vojnih zločinov med vojno v BiH.