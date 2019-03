Radovan Karadžić - od pesnika do obsojenega vojnega zločinca

pripravila Vesna Rojko

Haag, 20. marca - Radovan Karadžić ki so mu v prizivnem postopku danes v Haagu povišali kazen za genocid in vojne zločine v BiH na dosmrtni zapor, je za svoje podpornike junak, ki se je boril za svoj narod. Za večino mednarodne skupnosti in žrtve pa je vojni zločinec, ki se bo v zgodovino zapisal kot tvorec najhujših vojnih zločinov po drugi svetovni vojni.