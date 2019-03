Koalicijski partnerji z Levico podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 20. marca - Koalicijski partnerji so posamično, brez soja medijskih žarometov, podpisali sporazum o sodelovanju z Levico za letos. Gre za akcijski načrt uresničevanja zavez, ki imajo podlago v koalicijskem sporazumu. Ob tem so nekateri partnerji danes odkrito priznali odvisnost vlade od Levice in njen poseben status tudi v primerjavi z vladnimi strankami.