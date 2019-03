Z enakonočjem se začenja pomlad

Ljubljana, 20. marca - Z enakonočjem, ki bo nastopilo ob 21.58, se bo drevi začela koledarska pomlad. To je letni čas, v katerem so dnevi daljši od noči in ko se po zimskem obdobju prebudi narava. Letos jo je sicer v minulih tednih že prebudilo toplejše vreme. Po hladni prekinitvi v začetku tedna bo konec tedna topleje, a se bo prihodnji teden spet ohladilo.