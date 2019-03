Nizozemska policija aretirala osumljenca za napad v Utrechtu

Utrecht, 18. marca - Nizozemska policija je danes po večurni obsežni iskalni akciji aretirala osumljenca za strelski napad na tramvaju v Utrechtu, v katerem so bili ubiti trije ljudje. Kot so potrdili na policiji, gre za iskanega 37-letnega Gökmena Tanisa, aretirali pa so ga med racijo v središču Utrechta.