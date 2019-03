Padla prva klapa Vojnovićevega celovečerca Nekoč so bili ljudje

Ljubljana, 18. marca - V vasi Visoko na Kureščku je v petek padla prva klapa celovečernega filma Nekoč so bili ljudje scenarista in režiserja Gorana Vojnovića. Tretji Vojnovićev celovečerec se ukvarja z migrantsko tematiko. Protagonista sta v Sloveniji živeča Bosanec Vučko in Italijan Leo. Vučko je v državo pribežal kot otrok, Leo pa tu vztraja zaradi bivše žene in sina.