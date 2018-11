Goran Vojnović s Figo v Gradcu

Gradec, 13. novembra - V Štajerski deželni knjižnici v Gradcu bo danes gostoval Goran Vojnović z romanom Figa. Zvezdnik sodobne slovenske literature, kot so ga označili, bo slovenski roman lanskega leta predstavil na literarnem večeru, ki sta ga pripravili Slovenska čitalnica Gradec in založba Beletrina, so sporočili iz Pavlove hiše v Gradcu.