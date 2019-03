V Beogradu znova protesti proti srbskemu predsedniku Vučiću

Beograd, 3. marca - V Beogradu je v soboto že 13. zapovrstjo potekal protestni shod "eden od petih milijonov" proti srbskim oblastem. Organizatorji so udeležencem razdelili okoli 100.000 nalepk z, kot so dejali, lažmi oziroma neizpolnjenimi obljubami predsednika Aleksandra Vučića, ki so jih lepili po mestu. Nekatere je zato popisala policija.