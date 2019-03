Toyota bo okrepila investicije v ZDA

Tokio, 17. marca - Japonski avtomobilski velikan Toyota bo v prihodnjih petih letih na ameriškem trgu investiral 13 milijard dolarjev (11,35 milijarde evrov), in ne 10 milijard dolarjev, kot so načrtovali sprva. Te dodatne investicije v proizvodnjo v več ameriških zveznih državah so po navedbah Toyote dokaz, da so dolgoročno zavezani proizvodnji tam, kjer prodajajo.