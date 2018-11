Toyota povečala polletni dobiček

Tokio, 6. novembra - Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota je v prvi polovici poslovnega leta, to je med aprilom in septembrom, ustvaril 1240 milijard jenov (9,62 milijarde evrov) dobička, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Prihodki od prodaje so zrasli za 3,4 odstotka na 14.700 milijard jenov.