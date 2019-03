Na Krimu pred petimi leti glasovali za priključitev Rusiji

Moskva/Sevastopol, 16. marca - Danes mineva pet let od referenduma, na katerem je večina prebivalcev ukrajinskega polotoka Krim podprla priključitev k Rusiji. Čeprav mednarodna skupnost tega ni priznala, se je priključitev izvedla že dva dni kasneje. Odnosi med Moskvo in Zahodom so se nato močno zaostrili, dodatno pa se je zapletla tudi ukrajinska kriza.