Šarec mladim podnebnim protestnikom ponudil sodelovanje

Ljubljana, 15. marca - Predstavnike gibanja Mladi za podnebno pravičnost, ki so organizirali današnje podnebne proteste mladih po vsej Sloveniji, je v prostorih vlade v Ljubljani danes sprejel premier Marjan Šarec. Mladi so mu predali svoje zahteve in konkretne predloge ukrepov, Šarec pa jim je ponudil sodelovanje pri oblikovanju bodoče podnebne politike države.