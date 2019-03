Na odboru za zdravstvo kritično do poročila o stanju otroške srčne kirurgije

Ljubljana, 14. marca - Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so danes obravnavali poročilo ministrstva za zdravje o izvajanju programa otroške srčne kirurgije, do katerega so bili precej kritični. S sklepom so nato ministrstvu naložili, naj odbor seznani še z ugotovitvami strokovnega nadzora nad izvajanjem programa in sistemskega nadzora nad delovanjem NIOSB.