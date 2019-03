Varuh pričakuje podrobno razpravo v DZ o problematiki otroške srčne kirurgije

Ljubljana, 2. marca - Varuh pričakuje podrobnejšo razpravo o problematiki otroške srčne kirurgije ob obravnavi letnega poročila v DZ in tudi v okviru parlamentarne preiskovalne komisije, ki ji je poslal vse zahtevane informacije na to temo. V letnem poročilu je varuh namreč opozoril na vrsto kršitev v postopkih ustanovitve in delovanja zdaj že ukinjenega NIOSB.