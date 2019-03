Na celjskem sejmišču se začenja sejemski šesterček

Celje, 15. marca - Na celjskem sejmišču bo od danes pa do nedelje potekalo kar šest sejmov, in sicer Altermed, Flora, Kulinart, Festival kave Slovenija, Poroka in ApiSlovenija. Na njih se bo letos predstavilo 443 razstavljavcev iz 15 držav. Sejme bodo spremljali številni obsejemski dogodki, po napovedih pa naj bi jih obiskalo okoli 20.000 obiskovalcev.