Na celjskem sejmišču prihodnji teden sejemski šesterček

Celje, 6. marca - Na celjskem sejmišču bo med 15. in 17. marcem potekalo kar šest sejmov, in sicer Altermed, Flora, Kulinart, Festival kave Slovenija, Poroka in ApiSlovenija. Na njih se bo letos predstavilo 443 razstavljavcev iz 15 držav, je na današnji novinarski konferenci Celjskega sejma povedal izvršni direktor družbe Robert Otorepec.