DUTB izvršila vladni sklep glede Istrabenz Turizma

Ljubljana, 21. februarja - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v torek izvršila sklep vlade iz minulega tedna glede družbe Istrabenz Turizem, ki je lastnica šestih portoroških hotelov. Iz Istrabenza so sporočili, da je DUTB kot največji upnik v sredo odpoklicala vse finančne terjatve do njih in napovedala unovčenje zavarovanj s prenosom delnic Istrabenz Turizma.