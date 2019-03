Savdske aktivistke po enem letu v priporu pred sodnika

Rijad, 13. marca - Pred sodnika so danes privedli deset Savdijk, ki so jih aretirali pred skoraj enim letom skupaj z drugimi zagovorniki človekovih pravic. Po več mesecih v priporu so proti njim šele danes vložili obtožnice, a njihova vsebina še ni znana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.