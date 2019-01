Omejitve in reforme pravic žensk v Savdski Arabiji

Rijad, 7. januarja - Primer mlade Savdijke, ki je v strahu za svoje življenje zbežala pred družino in obtičala na tajskem letališču, od koder so jo sprva nameravali deportirati, je ponovno osvetlil položaj žensk v savdski kraljevini. Francoska tiskovna agencija AFP je pripravila pregled omejitev in zakonodaje, ki obravnava ženske v tej arabski državi.