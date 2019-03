Po vrhu koalicije zadovoljstvo s predstavitvijo načrtovanih ukrepov

Brdo pri Kranju, 12. marca - Vrh koalicije se je danes na Brdu pri Kranju seznanil z zakonodajnimi predlogi s področja davkov, socialne varnosti, trga dela in pokojninskega sistema, infrastrukturnimi projekti in načinu uresničitve ustavne odločbe glede financiranja šolstva. Predsedniki strank so zadovoljni s predstavljenim, čakajo pa še na ukrepe s področja zdravstva.