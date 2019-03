Začetek koalicijskega vrha v znamenju pričakovanih ukrepov in odnosa z Levico

Brdo pri Kranju, 12. marca - Koalicijski poslanci in vladna ekipa so posvet na Brdu pri Kranju začeli redkobesedni. Pričakovanja so glede reformnih ukrepov, ki naj bi jih predstavili nekateri ministri, odmeva pa tudi vprašanje zapleta glede parafiranega sporazuma koalicije z zunanjo partnerico Levico. SD namreč napoveduje dopolnitev sporazuma, Levica pričakuje podpis čim prej.