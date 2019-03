Letošnji Teden možganov o fenomenu bolečine

Ljubljana, 11. marca - V več krajih po Sloveniji se danes začenja tradicionalni Teden možganov, ki ga vsako leto prireja Sinapsa - Slovensko društvo za nevroznanost. Do petka se bodo zvrstile številne delavnice in predavanja. Ustvarjalcem tedna se zdi bolečina tako zanimiv in večplasten pojav, da bodo celoten teden namenili raziskovanju njenih različnih vidikov.