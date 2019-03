V koaliciji pomisleki glede podpisa sporazuma z Levico

Ljubljana, 5. marca - Med nekaterimi koalicijskimi partnerji je pred podpisom sporazuma o sodelovanju z Levico slišati nekatere pomisleke. Med drugim so kritični do pomanjkanja informacij o finančnih učinkih dokumenta in premajhni vključenosti pri njegovi pripravi. Predvsem v SD pa opozarjajo, da je treba prevzeti odgovornost in ne samo zaslug za uspešne projekte.