KPK bo pregledala razdeljevanje sredstev Fiha

Ljubljana, 12. marca - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je v Fihu zaznala sume nepravilnosti glede razdeljevanja sredstev, se je odločila za poglobljen nadzor nad sistemom razdeljevanja sredstev. Katero obdobje natančno bodo pregledovali, zaenkrat še ne vedo, okvirno pa bo šlo za zadnjih pet do deset let, so navedli za STA.