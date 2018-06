Fiho kršil obveznost dobrega poslovanja

Ljubljana, 8. junija - Računsko sodišče, ki je v reviziji pravilnosti in učinkovitosti poslovanja Fiha v letih 2014 in 2015 izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja in zahtevalo odzivno poročilo, ocenjuje, da fundacija v nekaterih točkah ni izkazala zadovoljivih popravljalnih ukrepov. S tem je kršila obveznost dobrega poslovanja, je opozorilo.