V Združenih narodih se začenja zasedanje Komisije za status žensk

New York, 11. marca - Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se danes začenja 63. zasedanje Komisije za status žensk (CSW), ki bo trajalo do 22. marca. Prioritetne teme največjega zborovanja o ženskih pravicah na svetu bodo sistemi socialne zaščite, dostop do javnih služb in trajnostne infrastrukture ter opolnomočenje žensk in deklet.