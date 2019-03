Polona Vetrih z recitalom v čast žensk navdušila slovensko skupnost in diplomate ZN

New York, 7. marca - Legendarna slovenska igralka Polona Vetrih je v sredo na sedežu ZN v New Yorku uprizorila recital v čast žensk, s katerim je navdušila člane slovenske skupnosti v New Yorku in diplomate držav članic svetovne organizacije. Prireditve se je udeležila tudi generalna podsekretarka ZN za globalne komunikacije Alison Smale.