Od 18 milijonov za skrajševanje čakalnih dob dejansko porabljenih le osem

Ljubljana, 21. februarja - V okviru enoletnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ki ga je sprejela prejšnja vlada in je trajal med 1. aprilom 2017 ter 31. marcem lani, je bilo od 18 milijonov evrov, odobrenih za to področje, porabljenih le dobrih osem, je razvidno iz poročila, s katerim se je danes seznanila vlada.