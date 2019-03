Pozniču se obeta imenovanje za ministra za kulturo

Ljubljana, 8. marca - Imenovanje Zorana Pozniča za ministra za kulturo so v današnji predstavitvi stališč podprli v koalicijskih poslanskih skupinah. Pozničeve kandidature ne bodo podprli v SDS, v Levici, NSi in SNS pa so napovedali, da ji ne bodo nasprotovali. O novem ministru za kulturo bo DZ odločal v okviru glasovanj, ki so se začela pred nekaj minutami.