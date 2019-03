Odbor za kulturo Pozniča ocenil kot ustreznega kandidata za ministra

Ljubljana, 4. marca - Odbor DZ za kulturo je predstavitev kandidata za ministra za kulturo Zorana Pozniča z 11 glasovi za in tremi proti na današnji nujni seji ocenil za ustrezno. Člani odbora so tudi med predstavitvijo večinoma izkazali podporo Pozniču, ki je med prioritetami navedel sprejem novega NPK in ureditev položaja nevladnikov, poudaril pa je pomen dialoga.