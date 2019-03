Policisti v Kamniku odkrili prostor za gojenje konoplje

Kamnik, 8. marca - Policisti so v Kamniku v sredo odkrili prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. V hišni preiskavi so našli in zasegli 48 sadik konoplje ter približno 0,5 kilograma suhe konoplje. Policisti zbirajo obvestila, za osumljenca so odredili pridržanje, o ugotovitvah pa obvestili državno tožilko, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.