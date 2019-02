Pri 44-letniku iz Radelj odkrili prepovedano orožje in mamila

Radlje ob Dravi/Kranj, 22. februarja - Policisti so v hišni preiskavi, ki so jo v četrtek opravili pri 44-letniku z območja Radelj ob Dravi, našli pištolo z dvema nabojnikoma in 63 naboji, za katere osumljenec ni imel ustreznega dovoljenja. Zasegli so tudi staro rusko vojaško puško z bajonetom, ki spada v kategorijo prepovedanega orožja, pa še nekaj heroina in konoplje.