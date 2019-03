V Občini Dravograd premalo denarja za vse želje

Dravograd, 9. marca - V Občini Dravograd, kjer bodo svetniki 14. marca v drugem branju razpravljali o predlogu letošnjega proračuna, zmanjkuje denarja za vse naložbe, ki si jih želijo občani. O teh so in še bodo razpravljali na zborih občanov. V Libeličah si že vrsto let prizadevajo za gradnjo večnamenske dvorane, v zaselku Podgrad želijo rekonstrukcijo ceste.