Dravograjski svetniki podprli gradnjo vrtca in zdravstvenega centra

Dravograd, 10. februarja - Svetniki Občine Dravograd so dali zeleno luč za dva projekta, ki bosta finančno močno obremenila proračun občine v prihodnjih letih. Sklenili so, da lahko občina nadaljuje postopke za gradnjo vrtca v Šentjanžu, zdaj ocenjenega na 2,8 milijona evrov, in zdravstvenega centra, ocenjenega na 6,2 milijona evrov, oba v javno-zasebnem partnerstvu.