Banke v Sloveniji lani s skoraj 500 milijoni evrov dobička

Ljubljana, 7. marca - Banke v Sloveniji so lani ustvarile 496,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 16,8 odstotka več kot leta 2017. Dobiček pred davki je narasel za 20 odstotkov na 531,8 milijona evrov. Banke so že drugo leto zapored neto sproščale oslabitve in rezervacije. Drugo leto zapored je porasla tudi bilančna vsota bančnega sistema, tokrat za 2,2 odstotka.