Banka Slovenije: Banke lani spet povečale cene večine storitev

Ljubljana, 28. februarja - Banke in hranilnice so lani zvišale cene večine plačilnih storitev. Zvišanja so bila večja v tradicionalnih segmentih storitev, kot je plačevanje preko okenca, nižja pa v sodobnih, ko je plačevanje preko e-banke. Prihranki ob zamenjavi ponudnika so še večji kot predlani in pri tradicionalnem komitentu lahko dosežejo do 296 evrov.