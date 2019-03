Vlada sprejela usmeritve glede izvoza in privabljanja naložb

Ljubljana, 7. marca - Vlada je danes sprejela akcijski načrt na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih naložb Mednarodni izzivi 2019-2020. Med izzivi je diverzifikacija izvoza in povečanje izvoza malih in srednje velikih podjetij ter dodatno privabljanje tujih investicij. Za aktivnosti je letos namenjenih 13 milijonov evrov.