Vlada o najnovejših usmeritvah Slovenije na področju internacionalizacije in tujih naložb

Ljubno ob Savinji, 7. marca - Vlada bo danes obravnavala predlog akcijskega načrta na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih naložb v 2019 in 2020. Dokument z nazivom Mednarodni izzivi priložnosti navaja v tržnih nišah z visokotehnološkimi proizvodi in storitvami, ciljni trgi za spodbujanje internacionalizacije pa so že tradicionalne investitorke.