Kitajska v davčno razbremenitev, finančni minister miri glede javnih financ

Peking, 7. marca - Kitajske oblasti bodo v sklopu paketa reform in ukrepov za spodbuditev upočasnjene gospodarske rasti, ki ga je napovedal premier Li Keqiang, znižale tudi nekatere davke in socialne prispevke. Fiskalni učinek naj bi bil okoli 260 milijard evrov. Finančni minister Liu Kun miri, da so javne finance pod nadzorom.