Kitajska tudi letos napovedala povečanje obrambnega proračuna

Peking, 5. marca - Kitajska je napovedala, da bo letos obrambni proračun povečala za 7,5 odstotka na 177,6 milijarde ameriških dolarjev, saj namerava posodobiti opremo in razširiti svojo prekomorsko vojaško navzočnost. To je manjše povečanje od lanskega, ki je znašalo 8,1 odstotka, saj je gospodarstvo pod pritiskom zaradi trgovinske vojne z ZDA in naraščanja dolga.