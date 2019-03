Katja Goljat v Mariboru s fotografijami svobode in upanja

Maribor, 6. marca - V Fotogaleriji Stolp v Mariboru danes odpirajo razstavo fotografij Katje Goljat z naslovom Svoboda in upanje. Gre za posnetke z njenega potovanja po ZDA, na katerih dokumentira pot in življenje sodobnega nomada, ki še vedno živi in potuje na predelanem avtobusu s skupino podobno mislečih ljudi.