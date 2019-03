Zamrznitev stavke Sindikata delavcev v pravosodju podaljšana do 5. septembra

Ljubljana, 5. marca - V Sindikatu delavcev v pravosodju so zamrznitev stavke, s katero zahtevajo takojšnjo odpravo plačnih anomalij, ustrezno ovrednotenje dela, povečanje kadrovskega načrta in začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, podaljšali do 5. septembra. Čeprav doslej z vladno stranjo niso dosegli nikakršnega dogovora, verjamejo v možnosti dialoga.