V jeseniški bolnišnici namesto prepovedi omejitev obiskov

Jesenice, 5. marca - V Splošni bolnišnici Jesenice so z današnjim dnem preklicali popolno prepoved obiskov na bolniških oddelkih. Obiski so od danes pa do preklica omejeni na eno zdravo osebo na bolnika, razen pri bolnikih z nalezljivimi boleznimi, kjer so obiski še vedno prepovedani.