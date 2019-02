Na onkološkem inštitutu preklicali popolno prepoved obiskov

Ljubljana, 27. februarja - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so danes preklicali popolno prepoved obiskovanja bolnikov na bolnišničnih oddelkih, ki je veljala od 6. februarja zaradi povečanega števila okužb dihal in naglega naraščanja obolelih za gripo. Še naprej pa velja omejitev obiskov z upoštevanjem predlaganih priporočil obiskovanja, so sporočili z inštituta.