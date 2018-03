V Mariboru ob dnevu žena vrsta razstav slovenskih fotografinj

Maribor, 7. marca - Ob dnevu žena in obletnici boja žensk za enakopravnost bodo danes v Mariboru v nadaljevanju projekta Skozi njene oči odprli vrsto razstav slovenskih fotografinj. V Univerzitetni knjižnici Maribor bodo razstavljena dela Štefi P. Borko in Sandre Požun, v Fotografskem muzeju Maribor Mance Juvan in v Fotogaleriji Stolp Eve Petrič.