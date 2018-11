Warren Buffett lani najbolj radodaren med najbogatejšimi Američani

New York, 28. novembra - Ameriški vlagatelj Warren Buffett je lani v dobrodelne namene nakazal skupaj 2,8 milijarde dolarjev, med prvo peterico pa so se glede na to dejavnost uvrstili še Bill in Melinda Gates z 2,5 milijardami, Michael Bloomberg s 702 milijonoma, družina Walton s 536 milijoni in George Soros s 531 milijoni dolarjev.