Varnostni svet ZN podaljšal mirovno misijo za Darfur in uvedel sankcije proti Južnemu Sudanu

New York, 14. julija - Varnostni svet ZN je v petek soglasno podaljšal mirovno misijo ZN in Afriške unije v sudanski pokrajini Darfur (Unamid) do junija 2019 in začel proces njene ukinitve do konca leta 2020. Z devetimi glasovi za in šestimi vzdržanimi pa je Varnostni svet potrdil ameriški predlog resolucije o embargu na orožje za Južni Sudan.