Ingo Shulze na Fabuli o družbenih spremembah, ki so zaznamovale njegovo pisanje

Ljubljana, 5. marca - V okviru festivala Fabula so v ponedeljek zvečer v Klubu Cankarjevega doma gostili nemškega pisatelja Inga Shulzeja. Spregovoril je o svojih delih, ki jemljejo snov v družbenih spremembah, ki so konec 80. let zaznamovale Nemčijo in pozneje še Rusijo. Kot je poudaril, bralcu ne želi vsiliti svojih stališč, ampak mu ponuja like z lastnimi stališči.