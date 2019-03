Za uvod v Fabulo pogled v ruskega človeka

Ljubljana, 1. marca - V Cankarjevem domu so odprli 16. festival literatur sveta Fabula, ki ga je organizator, založba Beletrina, tematsko posvetil takšnim in drugačnim zidovom. O tem je spregovorila tudi ruska gostja Tatjana Tolstoj, daljna sorodnica slavnega Leva Tolstoja. Fizični zidovi nastajajo in razpadajo, med ljudmi pa bodo po njenem mnenju vedno obstajali.