Strehovec pričakoval vsebinsko odločanje sodišča

Ljubljana, 4. marca - Direktor Zavoda za družino in kulturo življenja Tadej Strehovec je v odzivu na umik obtožnega predloga za STA zapisal, da je osebno "pričakoval, da bo sodišče vsebinsko odločalo o obtožnici in tudi s sodbo zaščitilo svobodo izražanja". Očitali so mu namreč spodbujanje sovraštva, nasilja oz. nestrpnosti, sodišče pa je danes izdalo zavrnilno sodbo.